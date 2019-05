Kasalla in der Landesliga : Thorsten Legat wird Trainer in Dortmund

Thorsten Legat wird Trainer in Dortmund

Kasalla in der Landesliga

Dortmund Der einstige Bundesliga-Profi und heutige TV-Promi Thorsten Legat hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Schalker übernimmt einen Landesligsten. Der kommt ausgerechnet aus Dortmund.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Thorsten Legat wird in der kommenden Saison einen neuen Verein als Trainer betreuen. Wie der TuS Bövinghausen bestätigte, übernimmt Legat zum 1. Juli. Die Dortmunder sind in der laufenden Saison von der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen.