Thomas Tuchel: mehr als 5 Millionen Euro Gehalt bei Paris

Paris Kein Trainer in Frankreich verdient so viel wie Thomas Tuchel. Das berichtet die Sportzeitung „L’Equipe“.

Thomas Tuchel (44) ist beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain mit einem Jahressalär von 5 Millionen Euro brutto der Topverdiener unter den Trainern der Ligue 1. Dies berichtet die Fachzeitung L'Equipe am Montag.

Die Zeiten, als die katarischen PSG-Besitzer noch mit Netto-Gehältern um sich warfen, scheinen indes vorbei zu sein. Der 1998er-Weltmeister Laurent Blanc soll noch 700.000 Euro brutto pro Monat verdient haben, der Italiener Carlo Ancelotti (später Bayern München) 500.000 Euro netto und Tuchel jetzt 420.000 Euro brutto. Macht 5,04 Millionen pro Jahr plus Prämien für Titelgewinne.

Damit ist Tuchel auf dem Papier derjenige Coach unter den Fußballlehrern in der französischen 1. Liga, der das höchste Salär kassiert. Sein Konkurrent auf Platz zwei ist Leonardo Jardim, der bei der AS Monaco allerdings (ohne Prämien) vier Millionen Euro netto verdienen soll. Er bekommt damit in letzter Konsequenz mehr ausgezahlt als Tuchel, Ex-Coach von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05.