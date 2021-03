Wegen rassistischer Kommentare : „Wir brauchen Taten“ - Henry fordert Unterstützung bei Social-Media-Boykott

Paris Thierry Henry hat sich aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen. Der 43-Jährige ist den anhaltenden Hass im Netz leid. Nun hat der frühere Weltklasse-Profi auch andere Betroffene zum Handeln aufgerufen.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Thierry Henry hat nach seinem Rückzug aus den sozialen Netzwerken wegen rassistischer Anfeindungen auch andere Betroffene zum Handeln aufgerufen. „Genug ist genug. Ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit, Stellung zu beziehen“, sagte der 43 Jahre alte Franzose am Montagabend der BBC. „Es war an der Zeit, den Leuten zu verstehen zu geben, dass es nicht okay ist, online beschimpft zu werden, dass es nicht okay ist, online schikaniert oder diskriminiert zu werden. Wir brauchen Taten.“