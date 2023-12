Indoor-Kleinfeld-Ligen Große Fußballer-Namen auf kleinem Feld

Für die Spieler gab es eine Bewerbungsphase. Diese Bewerbungen wurden von den Verantwortlichen gesichtet und diese ausgewählten Spieler wurden dann zur sogenannten „Combine“ in die Straßenkicker-Base in Köln eingeladen. Dort wurden bei verschiedenen Disziplinen die Fähigkeiten der Spieler getestet. Im Interview mit der Sportsendung „Ran“ spricht 2014er-Weltmeister Lukas Podolski,über die Teilnehmer und die Liga an sich: „Jeder hat die Chance sich hier anzumelden, um dann seine zweite Chance im Fußball zu nutzen. Es geht am Ende nicht immer um das Geld, sondern um Spaß und mit dabei zu sein. […] Es gibt auch Talente, die vielleicht keinen Verein haben, sondern einfach Bock haben auf Straßenfußball […].“