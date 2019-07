Testspiel : Dynamo Dresden gegen Paris St. Germain und Mbappe ohne Chance

Dresden Paris St. Germain hat im Testspiel Dynamo Dresden deutlich besiegt. Die Mannschaft von Thomas Tuchel gewann ohne den wechselwilligen Neymar in der sächsischen Hauptstadt.

Dynamo Dresden hat im Testspiel-Kracher gegen Paris St. Germain um den überragenden Kylian Mbappe seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Vor 30.003 Zuschauern unterlag der Fußball-Zweitligist dem nur kurz in Deutschland weilenden französischen Meister ohne Superstar Neymar mit 1:6 (0:3). Weltmeister Mbappe (6./34.) und Nationalspieler Julian Draxler (18.) sorgten in einer einseitigen Begegnung schon vor der Pause für klare Verhältnisse.

Die PSG-Stars hielten sich nur wenige Stunden in Deutschland auf: Erst am Mittag war das Team in Dresden gelandet und gut abgeschirmt vor den 100 wartenden Fans mit einem Bus in die Stadt gebracht worden, direkt nach dem Spiel flog der Tross wieder zurück. Erst gar nicht mit dabei war Superstar Neymar, der zuletzt unentschuldigt die erste Trainingswoche bei PSG geschwänzt hatte und erst am Montag in Paris erschienen war.