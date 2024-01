Trainingsauftakt Das sind die Vorbereitungstermine der Bundesligisten

Nach einer Leistungsdiagnostik am 2. Januar in Dortmund zieht es auch den BVB in wärmere Gefilde. Vom 3. bis zum 9. Januar bereiten sich die Dortmunder in Marbella auf die anstehenden Aufgaben vor. Am 6. und am 9. Januar stehen Testspiele gegen AZ Alkmaar und Standard Lüttich an. Mit dabei: die beiden neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender.