Für EM in Deutschland Tedesco übernimmt belgische Fußball-Nationalmannschaft

Domenico Tedesco wird neuer Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Der zuletzt bei RB Leipzig arbeitende Tedesco erhält einen Vertrag bis 2024, wie der belgische Verband am Mittwochmorgen mitteilte. Als Nachfolger von Roberto Martínez soll der 37 Jahre alte Tedesco die „Roten Teufel“ zur EM nach Deutschland führen. Das erste Qualifikationsspiel findet am 24. März auswärts in Stockholm gegen Schweden statt. Vier Tage später spielt Belgien gegen Deutschland.