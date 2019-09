Nach 0:5 gegen Jahn Regensburg : Fußballer von Wehen Wiesbaden übernehmen Ticket-Kosten für Fans

Wiesbaden Mit 0:5 hat Zweitligist SV Wehen Wiesbaden im vergangenen Heimspiel gegen Jahn Regensburg auf die Mütze bekommen. Als Entschuldigung haben sich die Profis nun eine besondere Aktion für die Fans überlegt.

(dpa) - Nach der deftigen 0:5-Heimpleite gegen Jahn Regensburg startet der SV Wehen Wiesbaden eine ungewöhnliche Versöhnungsaktion. Die Profis des hessischen Fußball-Zweitligisten laden die Fans des Vereins zum nächsten Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am kommenden Freitag ein und übernehmen die Kosten für alle Stehplatzkarten. „Wir wollen uns für den Auftritt gegen Regensburg bei den Fans entschuldigen und wissen, dass wir uns so nie wieder präsentieren dürfen“, begründete Stürmer Manuel Schäffler am Freitag die Aktion.