Lustiges Kreisliga-Video: Kopfball-Challenge geht viral – „Eigentlich wollten wir Bierpong spielen“

Kevelaer Entwarnung nach der verpatzten Kopfball-Challenge einer Fußballmannschaft aus Kevelaer: „Nase und Lampe geht es gut“ sagt der Trainer – und freut sich, dass die Jungs nicht wie geplant Bierpong gespielt haben.

Statt Ball in den Eimer gab es die Lampe vor den Kopf. Die erste Mannschaft des SV Viktoria Winnekendonk versuchte sich nach dem Training an einer Kopfball-Challenge. Normalerweise köpfen sich die Spieler dabei den Ball zu und am Ende landet das Leder in einem Eimer. Doch der letzte Spieler verpasste das Ziel. Torhüter Johannes Rankers knallte den Ball sauer auf den Tisch, der Abpraller riss die Lampe herunter und die traf Kapitän Niels Honnen mit voller Wucht im Gesicht.

Im Video brechen die Spieler in der Kabine in tosendes Gelächter aus, einer rollt laut lachend auf dem Boden hin und her. Auch Kapitän Honnen kann nach kurzem Schock mitlachen, denn es gibt Entwarnung: „Nase und Lampe geht es gut“, sagt Trainer Sven Kleuskens im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Neon-Röhre wurde kurzerhand wieder an der Decke befestigt, die Nase des Kapitäns mit ausreichend Bier in der örtlichen Kneipe gekühlt.