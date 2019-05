SV Straelen : Grings droht bei schwieriger Mission zu scheitern

Straelen Auch mit der neuen Trainerin Inka Grings steht das Regionalliga-Team des SV Straelen auf einem Abstiegsplatz. Das 2:9 gegen Borussia Dortmund II am vergangenen Wochenende war der bisherige Tiefpunkt. Grings verzweifelt aber nicht.

„Selbstverständlich mussten wir die Ereignisse von Dortmund erst einmal in Ruhe aufarbeiten. Das haben wir am Dienstagabend auch getan. Es waren in erster Linie individuelle Fehler, die zum Debakel geführt haben. Ich glaube jedoch weiterhin an meine Mannschaft und bin davon überzeugt, dass wir unser Ziel gemeinsam erreichen können“, sagt Grings.

er Grün-Gelben hat es allerdings in sich. Am Samstag empfängt der SV Straelen Spitzenreiter Viktoria Köln im heimischen Stadion an der Römerstraße, der mit einem Sieg den Titelgewinn und damit den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen kann. Grings freut sich auf das Duell mit der ersten Mannschaft ihres ehemaligen Arbeitgebers – in der abgelaufenen Saison hatte sie mit den B-Junioren der Viktoria den Abstieg aus der Nachwuchs-Bundesliga nicht verhindern können. „Viktoria wird den Aufstieg in die Dritte Liga schaffen. Aber das muss nicht unbedingt schon bei uns passieren“, sagt Grings. Eine Woche später folgt am letzten Spieltag der Auftritt bei der SG Wattenscheid 09 – anschließend möchte man in Straelen auf den Klassenerhalt anstoßen.