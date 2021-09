Nach fünf Jahren : Trainer Schwartz kehrt nach Sandhausen zurück

Sandhausen Nach über fünf Jahren kehrt Alois Schwartz zurück zum SV Sandhausen. Er übernimmt beim Zweitligisten das Traineramt von Kleppinger und Kulovits.

Alois Schwartz kehrt zum SV Sandhausen zurück und übernimmt beim Fußball-Zweitligisten ab sofort das Amt des Cheftrainers. Das teilte der Klub am Mittwoch in den sozialen Medien mit. Über die Vertragsangaben des 54-Jährige machten die Sandhausener zunächst keine Angaben, der Coach soll "in Kürze" auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.