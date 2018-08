2. Bundesliga: SV Sandhausen hängt Anfahrtsskizzen in Hamburg auf

SV Sandhausen hängt Anfahrtsskizzen in Hamburg auf

Hamburg Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich mit einer lustigen Aktion selbst auf die Schippe genommen. Der Verein ließ am Hamburger Hauptbahnhof acht große Plakate aufhängen, die den Anfahrtsweg zu seinem Stadion zeigen.

Hintergrund: Am 2. Spieltag tritt der Hamburger SV nach dem ersten Abstieg der Vereinsgeschichte zum Auswärtsspiel in der baden-württembergischen Kleinstadt an.