Nach weiteren Corona-Fällen : Auch Sandhausen in Quarantäne

Auch Sandhausen in Quarantäne

Frankfurt Nach dem Karlsruher SC geht mit dem SV Sandhausen der nächste Zweitligist in eine 14-tägige Quarantäne. Der Spielplan dürfte damit weiter durcheinandergewirbelt werden. Betroffen sind die Partien gegen Fürth und den Hamburger SV.

Das Coronavirus wirbelt den Spielplan im Saisonendspurt der 2. Bundesliga immer weiter durcheinander: Einen Tag nach dem Karlsruher SC begab sich am Mittwoch auch die Mannschaft des SV Sandhausen in eine zweiwöchige Quarantäne. Wie der Tabellenvorletzte mitteilte, geschah dies auf Anweisung des Gesundheitsamtes Rhein-Neckar, nachdem sich am Dienstag die Zahl der Infizierten im Team auf vier erhöht hatte.