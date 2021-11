Aktion zusammen mit der Stadt : Darmstadt 98 schenkt einkommensschwachen Menschen Dauerkarten

Darmstadt Eine tolle Aktion in Darmstadt: Die Stadt und der Zweitligist verschenken Dauerkarten für die Saison an einkommensschwache Personen.

Darmstadt 98 versucht erneut mit einer besonderen Geste sozial benachteiligten Menschen einen Stadionbesuch in der 2. Fußball-Bundesliga zu ermöglichen. Wie die „Lilien“ mitteilten, verschenken Verein und Stadt in einer gemeinsamen Aktion Dauerkarten an einkommensschwache Menschen aus Darmstadt. Besitzer der sogenannten Teilhabecard können beim Amt für Soziales und Prävention einen Antrag auf ein Ticket stellen.