2. Bundesliga 2018/19: Aufsteiger SC Paderborn verliert gegen SV Darmstadt 98

0:1-Niederlage gegen Darmstadt : Aufsteiger Paderborn vergibt Elfmeter und verliert

Paderborns Philipp Klement (l.) und Darmstadts Slobodan Medojevic verpassen den Kopfball. Foto: dpa/Uwe Anspach

Darmstadt Der SC Paderborn hat bei seiner Rückkehr in die 2. Liga beim SV Darmstadt 98 verloren. Darmstadts Torhüter hielt in der 72. Minute einen Elfmeter von Sebastian Schorlau und sicherte den Darmstädtern so den Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Treffer von Neuzugang Serdar Dursun hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zum Saisonauftakt einen 1:0-Sieg gegen Aufsteiger SC Paderborn beschert. Der erst unter der Woche von der SpVgg Greuther Fürth geholte Angreifer traf am Sonntag vor 15.400 Zuschauern am Böllenfalltor in der 52. Minute. Darmstadts Keeper Daniel Heuer Fernandes hielt zudem in der 72. Minute einen Elfmeter.

Im ersten Pflichtspiel der beiden Vereine gegeneinander hatten die Gastgeber einen starken Start, kamen in den ersten fünf Minuten viermal gefährlich vor das Tor der Paderborner. Mit zunehmender Dauer fanden die Gäste jedoch besser ins Spiel, beide Teams lieferten sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen Torchancen.



Saisonauftakt am Wochenende : Zweitligisten rüsten sich gegen die Hitze zurück

weiter

Im zweiten Durchgang brach dann Dursun den Bann: Nach Steilpass von Tobias Kempe umspielte er Gästekeeper Leopold Zingerle und schob aus spitzem Winkel ein. In der 72. Minute hielt Darmstadt-Keeper Heuer Fernandes einen von ihm selbst verursachten Foulelfmeter von Sebastian Schorlau.

(rent/dpa)