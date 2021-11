„Es ist inakzeptabel“ : Superstar Ronaldo wütet gegen Ballon d'Or-Chef

Paris Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo reagierte verschnupft auf den Mitbegründer des Ballon d'Or. Dieser haben seinen Namen für billige Werbung missbraucht, sagte der Offensivspieler von Manchester United.

„Es ist inakzeptabel, dass die Person, die für die Verleihung eines so prestigeträchtigen Preises verantwortlich ist, auf diese Weise lügt, in absoluter Respektlosigkeit gegenüber jemandem, der France Football und den Ballon d'Or immer respektiert hat“, ergänzte Ronaldo. Der Portugiese hat in seiner Karriere fünfmal die vom französischen Fachmagazin veranstaltete Auszeichnung gewonnen. Damit liegt er hinter Messi, der am Montag zum siebten Mal ausgezeichnet wurde.