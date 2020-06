Moral, Geschwindigkeit und Intelligenz : Studie erkennt rassistische Voreingenommenheit bei Fußballkommentatoren

Berlins Jordan Torunarigha in Aktion. Die Hertha-Profis liefen mit einem weißen oder schwarzen Strich im Gesicht auf, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Torunarigha war zuvor von Schalke-Fans rassistisch beleidigt worden. Foto: dpa/Andreas Gora

Köln Fußballkommentatoren der europäischen Topligen zeigen in ihrer Berichterstattung rassistische Tendenzen. Das ergab eine Studie des dänischen Forschungsunternehmens RunRepeat in Zusammenarbeit mit der englischen Spielergewerkschaft PFA.

Demnach ist bezüglich der Hautfarbe der Spieler eine klare systematische Voreingenommenheit in der Fußballberichterstattung erkennbar. Kommentatoren stellen demnach weiße Spieler als intelligenter, qualitativ hochwertiger und fleißiger als nicht-weiße Spieler dar.

Gleichzeitig werden Spieler "mit dunklerer Haut" zumeist auf ihre physischen Eigenschaften reduziert. Untersuchungsgegenstand waren 2073 Aussagen von englischsprachigen Kommentatoren in 80 Spielen in England, Spanien, Italien und Frankreich. Ziel war es zu verstehen, wie Kommentatoren über einzelne Spielergruppen aufgrund ihrer Hautfarbe sprechen.

Dabei kam beispielsweise heraus, dass die untersuchten amerikanischen, kanadischen und englischen Kommentatoren, wenn sie über die Intelligenz von Spielern sprachen, zu 63,33 Prozent ihre Kritik an nicht-weiße Spieler richteten. Auf der Gegenseite gingen gleichzeitig 62,6 Prozent des bezüglich Intelligenz geäußerten Lobes an weiße Profis. Das gleiche Bild ergibt sich bei einem Blick auf die Qualität der Spieler. Während 67,57 Prozent der Kritik an dunkelhäutige Spieler gerichtet war, heimsten weiße Spieler 62,79 Prozent des Lobes ein.