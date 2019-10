Kostenpflichtiger Inhalt: Nach mehreren Übergriffen von Fans und Spielern : Die Leiden der Schiedsrichter im Amateurfußball

Sag Nein zu Gewalt: Mit einem Transparent wird für das Thema geworben – besonders in den unteren Klassen kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Foto: imago sportfotodienst

Düsseldorf In Berlin sind 1500 Partien ausgefallen, weil die Unparteiischen gestreikt haben. Auch in NRW droht ein Ausstand. Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu Angriffen auf Schiedsrichter.