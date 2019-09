Stadionverbote für Frauen : Fifa-Delegation drängt Iran zur Aufhebung

Mailand Die Fifa hat den Iran bei einem Treffen mit Vertretern des Verbands erneut zu einer Aufhebung des seit 40 Jahren geltenden Stadionverbots für Frauen aufgefordert. Eine Aktivistin hatte sich aus Protest selbst angezündet und war an ihren Verletzungen verstorben.

Die Initiative des Fußball-Weltverbandes Fifa im Bezug auf Stadionverbote für Frauen im Iran zeigt offenbar tatsächlich Wirkung. Wie Fifa-Präsident Gianni Infantino am Sonntag bestätigte, hatten Vertreter des iranischen Verbandes FFIRI bei einem Treffen mit Fifa-Delegierten am Freitag erneut versichert, dass Frauen die Partie zwischen Iran und Kambodscha am 10. Oktober im Stadion verfolgen dürfen.