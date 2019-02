Spobis in Düsseldorf: Matthias Sammer ist das Gewissen des Fußballs

Auch in den Gesten der Mann, der seine Zuhörer überzeugen will: Matthias Sammer, der Berater von Borussia Dortmund auf dem „SpoBis“ in Düsseldorf. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Er sei mit sich im Reinen, sagt der ehemalige DFB-Direktor Matthias Sammer auf der „SpoBis“ in Düsseldorf. Den Fußball von morgen wolle er mitgestalten, der deutsche Fußball könne noch viel besser dastehen.

Matthias Sammer fühlt sich in seiner bekanntesten Rolle am wohlsten: als Matthias Sammer. Er war Spieler. Er war Trainer. Er war Sportdirektor. Er war Sportvorstand. Sammer hat in seinem Leben viel erreicht. Nicht immer war er glücklich. Manchmal musste er sich verstellen, musste Rücksicht nehmen. Nun sagt er, sei alles entspannter. Er ist Berater bei Borussia Dortmund. Er ist TV-Experte für Eurosport. Sammer kokettiert damit, Sammer sein zu können. So entspannt. So entschleunigt. So wenig grantelig und dennoch unabhängig genug, um sich einzumischen. Oder wie er es ausdruckt beim „SpoBis“ in Düsseldorf: „Ich habe die Freiheit und nehme mir manchmal das Recht, über Fußball zu sprechen.“