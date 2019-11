Medienberichte : Luis Enrique soll als spanischer Nationaltrainer zurückkehren

Madrid Trotz der erfolgreichen EM-Qualifikation und des souveränen 5:0-Sieges gegen Rumänien muss Spaniens Nationaltrainer Robert Moreno offenbar seinen Hut nehmen. Sein Vorgänger Luis Enrique werde auf den Chefposten zurückkehren, berichteten spanische Medien.

Durch den 5:0 (4:0)-Erfolg am Montagabend im Madrider Stadion Wanda Metropolitano gegen Rumänien wird Rekord-Europameister Spanien bei der Auslosung für die EM 2020 am 30. November in Bukarest in Topf 1 der sechs besten Mannschaften vertreten sein.