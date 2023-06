Socca World Cup 2023 Wie ein Kleinfeldfußballturnier in Essen die Fans begeistert

Am Dienstagabend spielt hier unter anderem die Deutsche Socca-Nationalmannschaft, auch ein Grund, warum der Andrang so groß ist. Vor dem Stadion hilft ein großer LED-Bildschirm aus, auch hier versammeln sich Menschen in Trikots ihrer Länder. Chilenische Fans sind mitgereist und sitzen auf der Tribüne. Es fühle sich für Müller „ein bisschen wie Olympia“ an, schwärmt er, „nur dass sie hier in Essen alle näher beieinander sind.“ 40 Nationalmannschaften von sechs Kontinenten sind bei dieser Weltmeisterschaft vertreten, für die je eine Flagge am Rand des Stadions gehisst wurde und nun im leichten Essener Abendwind weht.