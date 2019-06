Wer blickt denn da noch durch? : Das große Regel-Wirrwarr im Fußball-Sommer

Bundesliga-Schiedsrichterin Bibana Steinhaus bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich. Foto: dpa/Fredrik Varfjell

Düsseldorf Im Sommer findet eine Reihe internationaler Fußball-Turniere statt. Ein übergreifendes Regel-Werk gibt es aber nicht. Hier gilt das, dort jenes. Warum eigentlich?

Am kommenden Montag, 21 Uhr, startet die deutsche U21-Auswahl gegen die Mannschaft Dänemarks in die Europameisterschaft. Dazu ein kleines Gedankenspiel: Nehmen wir mal an, es gibt eine kniffelige Entscheidung. Dann würde wohl der Videoassistent greifen, der bei dem Turnier zum Einsatz kommt.