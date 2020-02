Europapokal-Ausschluss von ManCity : So funktioniert das Financial Fairplay der Uefa

So funktioniert das Financial Fairplay der Uefa

Nyon Manchester City ist wegen Verstößen des Financial Fairplay von der Uefa für zwei Saisons aus dem Europapokal ausgeschlossen worden. Wir erklären, worauf es beim Financial Fairplay ankommt.

Seit 2011 soll das Financial Fairplay der Europäischen Fußball-Union im Grundsatz dafür sorgen, dass die Europapokal-Teilnehmer nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Lebt ein Club deutlich und lange über seine Verhältnisse, kann die Uefa teils harte Sanktionen verhängen. Am Freitag wurde der englische Meister Manchester City für zwei Jahre aus dem Europapokal ausgeschlossen, zudem müssen die Citizens eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen.

Monitoring: Die Uefa schaut sich immer drei aufeinanderfolgende Berichtsperioden an, die sich meist an den Kalenderjahren orientieren. „Zum Beispiel umfasst also die in der lizenzierten Spielzeit 2018/19 beurteilte Monitoring-Periode die Berichtsperioden die 2018, 2017 und 2016 enden“, schreibt die Uefa.