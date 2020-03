Pay-TV-Sender erlässt Monatsbeiträge : Sky zeigt Kulanz in der Krise und entschädigt Gastronomen

Düsseldorf Die Corona-Krise hat den Gastronomie-Bereich schwer getroffen. Viele Restaurant- und Kneipenbesitzer fürchten um ihre Existenz. Nun hat der Pay-TV-Sender Sky gute Neuigkeiten für seine Geschäftspartner. Und auch Privatkunden dürfen sich freuen.

„Die Abokosten aus dem Monat März kriegen wir Gastronomen zu 50 Prozent erstattet, im April wird es zudem keinen Einzug geben. Das hat mir Sky soeben telefonisch mitgeteilt“, erklärt der Jung-Gastronom. Auch in Köln wurden die Geschäftspartner des Pay-TV-Senders per Schreiben über diese kulante Entschädigung informiert. Der „Express“ hatte zuerst darüber berichtet.

„Für mich ist das fast wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Tulabek weiter, der jährlich knapp 13.000 Euro für die Übertragungsrechte in seiner Gaststätte zahlt. „Das war eine sehr positive Nachricht für uns und ich möchte Sky meinen Dank aussprechen.“ Wie es nun an den anderen Fronten für den Düsseldorfer weitergeht, werden die kommenden Tage zeigen. „Es ist für alle Gastronomen eine Extremsituation.“

Der Pay-TV-Sender hatte aber nicht nur für seine Geschäftspartner eine positive Nachricht, auch Sky-Privatkunden profitieren von einem neuen Angebot. Als Reaktion auf den Komplett-Ausfall an Live-Sportübertragungen und das weitgehende Runterfahren des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland wird das Unternehmen seinen Kunden sein Unterhaltungs-Angebot (Sky Entertainment und Sky Cinema) mit Filmen und Serien zugänglich machen. Das teilte Sky am Donnerstag mit. „Alle Bürgerinnen und Bürger werden in den kommenden Wochen mehr Zeit zu Hause verbringen“, hieß es in der Mitteilung.