„Allerfeinstes Mobbing“ : Kommentator Dahlmann wirft Sky Mobbing vor – Sender wehrt sich

München Die Entlassung von Jörg Dahlmann hat ein verbales Nachspiel. Der Kommentator hat dem TV-Sender Sky nun Mobbing vorgeworfen. Ein Sprecher wehrt sich dagegen.

Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann hat gegen Sky schwere Vorwürfe erhoben – und der Pay-TV-Sender weist diese entschieden zurück. „Was sie mit mir gemacht haben, ist allerfeinstes Mobbing“, sagte Dahlmann in einem Interview der „Bild am Sonntag“. Sky hatte den zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison auslaufenden Vertrag des Reporters nicht verlängert und ihn nach umstrittenen Äußerungen bei einer Zweitliga-Übertragung bereits ab Mitte März nicht mehr eingesetzt.

Sky wies die Anschuldigungen am Sonntag zurück. „Die wiederholten Äußerungen von Jörg Dahlmann entsprechen nicht den Tatsachen und sind als klar diffamierend einzustufen“, sagte ein Sprecher des Senders der Deutschen Presse-Agentur. „Ganz entschieden weisen wir vor allem jeglichen Vorwurf des Mobbings zurück sowie, dass Sky Jörg Dahlmann in der Diskussion jemals mit Rassismus in Verbindung gebracht habe.“