„Sieg Heil“-Rufe in der Kabine : NRW-Amateurfußballer äußern sich zum Eklat um Nazi-Parolen

„Sieg Heil“-Rufe in der Kabine

Düsseldorf Ein Video des TuS Holzhausen/Porta hatte für Entsetzen gesorgt. Mit „Sieg Heil“-Rufen feierten die Amateurfußballer den Aufstieg des Teams. Der Verein meldete die Mannschaft daraufhin ab. Nun haben sich die Fußballer zum Vorfall geäußert.

Am 4. September machte ein Video die Runde, das für einen Eklat sorgte. Auf dem Video ist zu sehen, wie Amateurfußballer des westfälischen TuS Holzhausen/Porta in der Kabine ihren Aufstieg feiern. Einige der Feierenden rufen mehrfach im Chor „Sieg Heil“ .

Drei Wochen schwiegen der Trainer und die Spieler zu den Vorfällen. Nun haben sie sich zum Eklat geäußert. In einer Stellungnahme, die dem „Mindener Tageblatt“ vorliegt, distanzierten sich die Beteiligten von „jedwedem rechtsradikalem Gedankengut“ und entschuldigten sich für den Vorfall. Nach Bekanntwerden des Videos hatte der Verein seine 1. Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet . Man habe so versucht, „weiteren Schaden vom TuS Holzhausen“ abzuwenden.

„Wir sind bestürzt über die gesamte Situation und möchten uns in aller Form entschuldigen, insbesondere bei der Stadt Porta Westfalica, unserem Vorstand und allen Vereinsmitgliedern“, heißt es in der Stellungnahme. „Wir möchten versichern, dass in unserer Mannschaft kein rechtes Gedankengut herrscht. Wir haben viele Spieler im Team, die einen Migrationshintergrund haben und kommen bestens miteinander aus. Wir möchten hier nochmal ausdrücklich betonen, dass wir keine Nazis oder Rechtsradikale sind.“