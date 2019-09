Nach Insolvenzantrag : Wattenscheid 09 setzt Spielbetrieb fort

Wattenscheid Die SG Wattenscheid 09 hat einen Insolvenzantrag wegen gestellt. Dem Traditionsklub drohen damit neun Punkte Abzug. Der Spielbetrieb in der Regionalliga West soll aber dennoch fortgesetzt werden.

Der frühere Fußball-Bundesligist SG Wattenscheid 09 wird in der laufenden Saison den Spielbetrieb in der Regionalliga West fortsetzen. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Traditionsklub hatte in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bochum gestellt. Dadurch droht ein Abzug von neun Punkten.