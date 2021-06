In der Saison 2019/2020 war Gnabry schon nicht mehr aus der Mannschaft des FC Bayern wegzudenken. Beim 7:2-Erfolg in der Champions League gegen die Tottenham Hotspur schoss er gleich vier Tore. Maßgeblich war er auch am Champions-League-Titel in der Triple-Saison beteiligt. Seine zwei Treffer im Halbfinale brachte den FC Bayern erst ins Finale gegen PSG.