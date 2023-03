Sensation im FA-Cup Klub von Nationalspieler verliert gegen Viertligisten

Für den stark abstiegsbedrohten Klub - Southampton ist mit vier Punkten Rückstand aufs rettende Ufer Letzter - geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Leicester City in der Liga weiter. Leicester City ist bereits am Dienstag ebenfalls an einem tieferklassigen Gegner gescheitert und unterlag zuhause den Blackburn Rovers mit 1:2.