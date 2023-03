Scouting Warum in Manila die Daten für die großen Fußballklubs gesammelt werden

Manchmal gibt es Tage, sagt Ashley Flores, da ertrage er diesen Job einfach nicht. „Dann sage ich mir: Ich kann das nicht. Warum muss ich mir das ansehen!“ Das Spiel, das da vor seinen Augen am Bildschirm läuft, hält er alle paar Sekunden an, um nach jedem Pass, Zweikampf oder Torschuss sofort eine Bewertung in die Maske einzutragen: Fehlpass, gelungenes Dribbling, Schuss neben das Tor. Dann geht es weiter. Und der Mann am Computer denkt sich, er selbst hätte das besser gekonnt.