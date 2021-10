UCK-Jacke umgehängt : Schweizer Verband lobt Verhalten von Shaqiri nach politischer Provokation

Genf Ein Zuschauer hatte dem Schweizer Profi Xherdan Shaqiri nach dem Spiel eine Jacke einer paramilitärischen Gruppe aus dem Kosovo-Krieg umgehängt. Der Profi reagierte vorbildlich.

Nach dem 2:0 in der WM-Qualifikation am Samstag in Genf gegen Nordirland hatte ein Zuschauer dem ehemaligen Profi des FC Bayern München während eines Fernseh-Interviews eine Jacke übergelegt, auf der ein Logo mit den Buchstaben „UCK“ zu erkennen war. Die UCK war in den 1990er Jahren eine paramilitärische Organisation, die für die Unabhängigkeit des Kosovo kämpfte.