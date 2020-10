Schalke-Vorstand Jobst : Tönnies auf der Tribüne war „verheerend“

Gelsenkirchen Weil Clemens Tönnies nach seinem Rücktritt zur neuen Saison neben den Schalker Verantwortlichen auf der Tribüne in der Münchener Arena zu sehen war, betonte der Verein nun noch mal deutlich, dass Tönnies keine Funktion mehr ausfülle.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat noch einmal klar gestellt, dass der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies keine „offizielle“ und auch keine „inoffizielle“ Funktion mehr im Verein hat. „Er zieht keine Fäden im Hintergrund und will das auch gar nicht“, sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, in einem Interview des „Kicker“ am Montag.