Fans auf der Schalker Meile „Diesmal schäme ich mich nicht“

Nun müssen sie gemeinsam nach unten gehen. Dabei sah doch alles so gut aus. Schalke mauserte sich in der Rückrunde hoch – das wollten die Fans sehen. Man näherte sich wieder an. Anhänger sahen, dass sich die Spieler auf dem Feld mit dem Verein identifizieren. Dass es trotz all der Arbeit nicht ausreichen sollte, wollte bis zur letzten Sekunde der Saison kein Schalker glauben. Alle hingen an dem Klassenerhalt. Das zeigt sich am Tag X auch in Gelsenkirchen.