Nach umstrittenen Äußerungen : Schalke-Chef Tönnies lässt Amt für drei Monate ruhen

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies musste sich am Abend vor dem Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten verantworten. Foto: dpa/Tim Rehbein

Gelsenkirchen Clemens Tönnies lässt sein Amt nach seinen als rassistisch kritisierten Äußerungen für drei Monate ruhen. Der Ehrenrates des Fußballvereins Schalke 04 entschied, der Vorwurf des Rassismus sei unbegründet. Er habe aber gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen.

Nach Rassismusvorwürfen gegen der Schalke-Chef Clemens Tönnies verhandelte am Abend der fünfküpfige Ehrenrat des FC Schalke 04 über die Zukunft des Managers. Nach mehrstündiger Sitzung kam das Gremium zu dem Ergebnis, dass der gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei.

Vorzuwerfen sei ihm allerdings, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. Clemens Tönnies habe diese – insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats treffende – Pflicht verletzt.

In einer Mitteilung des FC Schalke 04 heißt es, Tönnies habe den Verstoß in der Sitzung eingeräumt und ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Tönnies werde daher sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und dessen Vorsitz für einen Zeitraum von drei Monaten ruhen lassen. Danach wolle er seine Tätigkeit im Aufsichtsrat wieder aufnehmen. Der Ehrenrat begrüßt die Haltung von Tönnies.

Am 3. Juni 2012 verabschiedeten die Schalker ein Leitbild, in dem es heißt: "Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus. Wir zeigen Rassismus die Rote Karte und setzen uns aktiv für Toleranz und Fairness ein."

Ehemaliger Schalke-Trainer Stevens nimmt Tönnies in Schutz

Der Fleisch-Unternehmer Tönnies hatte vergangene Woche beim Tag des Handwerks in Paderborn als Festredner Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren“, sagte er. Später entschuldigte sich Tönnies für seine Äußerungen.

Der Aufschrei der Entrüstung nach der Entgleisung von Tönnies war riesengroß, die Kritik zog weite Kreise . Tönnies leitet in seiner westfälischen Heimat Rheda-Wiedenbrück eine Firma mit 16.500 Mitarbeitern, sein Privatvermögen wird von Forbes auf rund 2,2 Milliarden Euro geschätzt.

Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) herrschte Fassungslosigkeit. "Mich haben die verächtlichen Worte schockiert, und je länger ich darüber nachdenke, desto unvorstellbarer wird es, dass ein Mann seiner Position und Erfahrung so generalisierend und abfällig über die Bevölkerung eines ganzen Kontinents spricht", hatte der DFB-Integrationsbeauftragte Cacau gesagt. Aufgrund der "besonderen Verantwortung" sollten sich Fußballer und Funktionäre nach Ansicht des Ex-Nationalspielers "gegen Rassismus authentisch und mit aller Kraft einsetzen und nicht an einer Spaltung mitwirken, die ohnehin in unserer Gesellschaft spürbar ist".