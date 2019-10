Testspiele : Paderborn verspielt 3:1-Führunge gegen Wehen

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat in einem Testspiel beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden kurz vor Schluss noch einen Sieg verspielt. Auch Union Berlin musste sich gegen einen Zwietligisten mit einem Remis begnügen.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat einen Testspielerfolg kurz vor dem Abpfiff noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trennte sich am Donnerstag in Lohfelden von Zweitligist Wehen Wiesbaden 3:3 (1:1). Paterson Chato (86.) und Maximilian Dittgen (87.) sorgten in der Schlussphase für den Ausgleich der Hessen, die im deutschen Unterhaus wie Paderborn in der Bundesliga den letzten Tabellenplatz belegen.