Verein reagiert Paderborn-Trainer Kwasniok war auf Mallorca im Gefängnis

Lukas Kwasniok wurde auf Mallorca festgenommen. Der Trainer des SC Paderborn wurde laut Angaben des Vereins in Gewahrsam genommen. „Allerdings liegen uns zu wenig Informationen vor, um den Sachverhalt zu bewerten und zu kommentieren“, teilte der Zweitligist mit. Kurz darauf gab der Verein am Mittwochabend bekannt, dass Kwasniok „ohne Auflagen entlassen“ wurde und „auf freiem Fuß“ sei. „Er wird morgen nach Deutschland zurückkehren. Wir freuen uns, dass der Sachverhalt so schnell geklärt werden konnte.“