SCP-Sportdirektor Markus Krösche : Der neue Stern am Manager-Himmel

Markus Krösche. Foto: dpa/Friso Gentsch

Paderborn Der Erfolg des SC Paderborn weckt Begehrlichkeiten an SCP-Sportdirektor Markus Krösche. Der 38-Jährige bastelt zwar noch am Kader des Aufsteigers, aber die Bundesliga-Konkurrenz steht Schlange.

Viel Zeit zum Feiern hatte Markus Krösche nicht. Während Spieler und Fans des SC Paderborn in einem Club in der Innenstadt den Bundesliga-Aufstieg feierten, war ihr Geschäftsführer Sport schon wieder zu Hause. „Ich hab mit meiner Frau noch ein Glas Rotwein getrunken und dann ging es am nächsten Morgen schon wieder los mit Terminen“, verrät er.

Krösche ist derzeit ein viel beschäftigter Mann. Er muss einen Kader zusammenstellen, mit dem der SCP in der Bundesliga mithalten kann. Sieben Neuzugänge hat er seit Saisonende schon präsentiert.

Wie lange Krösche aber noch Spieler für den SCP an Land ziehen wird, ist ungewiss. Denn der 38-Jährige ist derzeit wohl einer der begehrtesten Männer in Fußball-Deutschland, quasi ein neuer Stern am Manager-Himmel. Fast wäre er schon als Sportvorstand beim HSV gelandet, der sich dann aber doch für den mittlerweile wieder entlassenen Ralf Becker entschieden hat. Danach haben auch der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und der FC Schalke bei Krösche angeklopft.

Nun steht Krösche aber wohl kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Mittlerweile haben die Leipziger auch ein offizielles Angebot beim SCP abgeben. Das bestätigte Präsident Elmar Volkmann dem „Westfalen-Blatt“. Krösche sagt dazu: „Ich bin auf der Zielgeraden, aber noch ist nichts unterschrieben. Es sind ein paar Kleinigkeiten zu regeln und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen Lösungen finden werden.“

Dieses rege Interesse anderer Klubs ist die logische Konsequenz für Krösches Arbeit. Denn der märchenhafte Aufstieg des SC Paderborn vom eigentlichen Drittliga-Absteiger zum Bundesligisten in nur zwei Jahren ist eng mit dem Namen Markus Krösche verbunden. Als Newcomer im Manager-Geschäft hat der 38-Jährige es geschafft, mit dem zweitkleinsten Etat der Zweiten Liga (9,9 Millionen Euro) unter anderem den HSV (53,2 Millionen Euro) hinter sich zu lassen.

Die Spieler, die maßgeblichen Anteil am Aufstieg hatten, holte Krösche unter anderem von der TSG Sprockhövel, dem VfR Aalen oder der zweiten Mannschaft von Mainz 05 nach Paderborn. Dabei hat er für jede Position klare Kriterien erarbeitet, die ein Spieler erfüllen muss, um seine Idee vom offensiven Fußball umsetzen zu können. „Wir achten eher auf das Potential der Spieler, als auf das, was sie schon geleistet haben“, erklärt Krösche seine Philosophie. Mit Steffen Baumgart hat er dazu einen Trainer geholt, der diese Philosophie mitträgt. 76 Tore hat der SCP in der vergangenen Zweitliga-Saison geschossen – Rekord für einen Aufsteiger.

Große Stars sucht man im Team vergeblich. Größter Trumpf der Paderborner ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Auch das ist ein Verdienst Krösches, der besonderen Wert auf den Charakter eines Spielers legt. „Jeder Spieler, den ich verpflichte, sitzt erst einmal eine Stunde bei mir. Dann geht es darum, den Menschen kennenzulernen“, erklärt er. „Natürlich ist auch die sportliche Qualität entscheidend, aber wenn eine Gruppe gut funktioniert, kann sie auch sportliche Defizite ausgleichen.“

Der 38-Jährige profitiert neben einem „sehr guten Team“ in seinem Job auch von seinen bisherigen Erfahrungen. 13 Jahre lang war er selbst aktiver Spieler beim SCP und stieg 2014 mit dem Klub in die Bundesliga auf, eher er seine Karriere beendete. Nebenbei absolvierte er ein BWL-Studium. Nachdem er dann zunächst die U21 als Trainer in die Oberliga geführt hatte, wechselte er zu Bayer 04 Leverkusen und wurde dort Co-Trainer von Ex-SCP-Coach Roger Schmidt.

„Die Zeit in Leverkusen hat mir brutal geholfen“, sagt Krösche rückblickend. „Ich habe gelernt, wie wichtig eine stimmig zusammengestellte Mannschaft und ein guter Austausch zwischen Trainerteam und sportlicher Leitung sind.“

Nach dem Aus in Leverkusen 2017 meldete sich dann der mittlerweile verstorbene SCP-Präsident Wilfried Finke bei Krösche an bot ihm den Sportdirektor-Posten an. Krösche unterschrieb gleich für fünf Jahre. Ob er seinen Vertrag erfüllen wird, ist aber unklar.