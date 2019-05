Party auf Mallorca : Paderborn feiert Aufstieg in Bochum-Trikots

Paderborn feiert Aufstieg in Bochum-Trikots

Paderborn Auf Mallorca feiern die Profis des SC Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga. Bei ihrer Ankunft in Palma trug die gesamte Mannschaft Trikots des VfL Bochum. Vor allem einem VfL-Spieler wurde besonders gehuldigt.

Die Aufsteiger des SC Paderborn huldigen auf ihrer Partytour auf Mallorca ihrem Helden Manuel Riemann. Die gesamte Mannschaft der Ostwestfalen trug bei der Ankunft am Flughafen in Palma Trikots des VfL Bochum mit der Rückennummer eins. Später fanden die Paderborner ihren Aufstiegshelfer, der ebenfalls auf der Baleareninsel die Saison ausklingen lässt, und nahmen ihn in ihre Mitte.