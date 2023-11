Ex-Nationalspieler Max Kruse in Paderborn offenbar schon wieder vor dem Abschied

In einer ersten Reaktion am Mittwoch sagte SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber, Kruse befinde sich aktuell zu einer mit dem Klub abgestimmten Reha-Maßnahme in Berlin. „Unabhängig davon hat sich die sportliche Situation für beide Seiten nicht in der gewünschten Form entwickelt“, fügte Weber in dem Statement an, das dem SID vorliegt: „Mit Blick darauf arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, wie wir den weiteren Weg gestalten.“