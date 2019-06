Przondziono wird neuer Geschäftsführer Sport : SC Paderborn findet Nachfolger von Markus Krösche

Paderborn Der SC Paderborn hat einen Nachfolger für den zu RB Leipzig abgewanderten Geschäfsführer Sport Markus Krösche gefunden. Dazu musste der Bundesliga-Aufsteiger aber nicht lange suchen.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Markus Krösche in den eigenen Reihen fündig geworden. Der bisher als Leiter Lizenzbereich angestellte Martin Przondziono soll an die erfolgreiche Arbeit des zum Ligakonkurrenten RB Leipzig gewechselten Managers anknüpfen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist aus Paderborn am Freitag mit.

Der ehemalige Profi von Werder Bremen und des 1. FC Nürnberg, der im September 2018 zum SC Paderborn gewechselt war, tritt in große Fußstapfen. Schließlich hatte Krösche in den vergangenen beiden Jahren dank kluger Strategie großen Anteil am Durchmarsch der Ostwestfalen von der 3. Liga in die Bundesliga.