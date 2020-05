15 Gelbe Karten in 25 Spielen : Paderborns Gjasula jagt den ewigen Rekord

15 Gelbe Karten in 25 Spielen

Augsburg SC Paderborns Klaus Gjasula ist nah dran, den Rekord für die meisten Gelben Karten in einer Saison aufzustellen. Der aktuelle Rekordhalter würde sich freuen, wenn seine „Bestmarke“ endlich geknackt würde. Dann hätte er „endlich Ruhe“.

Als Klaus Gjasula in der 52. Minute Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner auf die Füße stieg, war der nächste Schritt zum Rekord getan. "Ich bin ein bisschen ungestüm reingegangen", sagte der Kapitän des SC Paderborn anschließend am Sky-Mikrofon. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte folgerichtig die Gelbe Karte gezückt, für den Mittelfeldabräumer des Tabellenschlusslichts war es die 15. Verwarnung im 25. Bundesligaspiel in dieser Saison.