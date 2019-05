Nächste Saison in der Bundesliga : Große Aufstiegsparty am Paderborner Rathaus

Große Aufstiegsparty am Paderborner Rathaus

Nächste Saison in der Bundesliga

Paderborn Es ist eines der größten Comebacks der Fußball-Geschichte. Nur zwei Jahre nach dem Fast-Abstieg in die 4. Liga ist der SC Paderborn wieder erstklassig. Anders als im Jahr 2014 soll der Aufstieg ins Oberhaus diesmal für mehr Nachhaltigkeit sorgen.

Im strömenden Regen und mit der Grönemeyer-Hymne „Bochum“ feierten mehr als 10 000 Fans am Montagabend die Aufstiegshelden des SC Paderborn. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Paderborn sangen und tanzten die Spieler und Trainer des Clubs und feierten auf einer eigens errichteten Bühne vor dem Rathaus den zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nach 2014. Der Dank galt auch dem VfL Bochum, der mit einem 2:2 gegen den Aufstiegskonkurrenten Union Berlin tags zuvor den Direkt-Aufstieg der Ostwestfalen perfekt gemacht hatte. Paderborns Bürgermeister Michael Dreier versprach, dem Revierclub größere Mengen Paderborner Bieres zu spendieren. „Dieser Erstliga-Aufstieg ist noch viel höher einzuschätzen als der im Jahr 2014“, kommentierte der sichtlich bewegte Manager Markus Krösche.

Nur zwei Jahre nach dem Fast-Abstieg in die 4. Liga gehört Paderborn wieder zur Beletage des deutschen Fußballs. Für Torschjäger Philipp Klement ging damit ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Wenn man so fußballverrückt ist wie ich, ist die Bundesliga ein Lebensmittelpunkt. Wahnsinn, dass wir jetzt dazugehören.“