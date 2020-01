Paderborner Mittelfeldspieler : Gjasula stellt Gelb-Rekord in der Bundesliga ein

Freiburg Klaus Gjasula vom SC Paderborn hat in seinem 18. Bundesliga-Spiel bereits die zehnte Gelbe Karte bekommen - und damit einen Rekord eingestellt. Bisher hatte den ein ehemaliger Uerdinger allein inne.

Gjasula war am Samstag im Spiel beim SC Freiburg in der 13. Minute nach einem Foul an SC-Profi Changhoon Kwon verwarnt worden. Er fehlt Paderborn damit am nächsten Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gesperrt.