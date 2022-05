2:0 gegen Sandhausen : Paderborn gewinnt sein letztes Heimspiel der Saison

Paderborn Vor heimischer Kulisse gelang dem SC Paderborn ein 2:0-Sieg gegen den bereits geretteten SV Sandhausen. Dank der Tore von Florent Muslija und Philipp Klement dürfen die Ostwestfalen zumindest bis Samstagnachmittag von Tabellenplatz sechs grüßen.

In einem Duell, in dem beide Mannschaften am 33. Spieltag keine großen Ambitionen mehr verfolgten, war das vor dem Abstieg gerettete Sandhausen zunächst etwas besser - doch Paderborn traf. Und wie: Florent Muslija (27.) gelang vor 7719 Zuschauern ein traumhafter Rechtsschuss aus fast 30 Metern in den Winkel.