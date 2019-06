An 32.000 Haushalte verteilt : Paderborn-Fans starten Flugblatt-Aktion gegen Leipzig-Kooperation

Paderborn Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn will mit RB Leipzig kooperieren. Die Fans der Westfalen haben darauf aber gar keine Lust.

Mit einer ungewöhnlichen Flugblattaktion haben die Gegner der Kooperation zwischen den Fußball-Bundesligisten SC Paderborn und RB Leipzig ihre Kritik an der geplanten Zusammenarbeit untermauert. Nach eigenen Angaben hat die Fanszene der Paderborner am Wochenende Flyer unter dem Titel „DAS steckt hinter RB“ an rund 32.000 Haushalte in Paderborn verteilt. Darin erhebt die Fanszene erneut schwere Vorwürfe, warnt vor einem „Imageschaden“ und schreibt von einem drohenden „Werteverfall, Identitätsverlust und Instrumentalisierung“.