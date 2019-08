Falsches Trikot : Paderborns Dräger läuft mit Zolinski-Dress auf

Wolfsburg Kuriose Szene beim Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn: Gäste-Verteidiger Mohamed Dräger ist am Samstag in der zweiten Halbzeit zunächst mit dem falschen Trikot aufgelaufen.

„Ben sitzt in der Kabine neben mir. Da habe ich wahrscheinlich in der Halbzeit das falsche Trikot gegriffen“, sagte Dräger hinterher. Was der Schiedsrichter dazu gesagt habe, wurde er noch gefragt. Seine Antwort: „Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt mitgekriegt hat.“