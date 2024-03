„Er ist praktisch der SC“ Stimmen zum Abschied von Christian Streich

Ralph Hasenhüttl (Trainer VfL Wolfsburg): „Was Christian in den letzten Jahren geleistet hat, ist einfach nicht hoch genug zu bewerten. Aber auch an ihm geht dieser Job nicht spurlos vorüber - das sieht man an seinem Gesichtsausdruck. Und was ich noch viel höher einschätzen möchte als seine Qualität als Trainer, ist seine Qualität als Mensch. Weil er sich immer getraut hat, auch Dinge auszusprechen, über die es in unserer Position oft sehr, sehr kritisch ist, zu sprechen. Aber ihm hat man das zugestanden. Und ich finde, es ist sehr schade, dass ein sehr wichtiger Fürsprecher für gewisse Belange damit verschwindet.“