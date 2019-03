SC Freiburg: Petersen will sich für Verbleib von Grifo einsetzen

Petersen will sich für Verbleib von Grifo einsetzen

Freiburg Angreifer Nils Petersen will sich für einen Verbleib des ausgeliehenen Vincenzo Grifo beim SC Freiburg einsetzen. Eigentlich soll er zur kommenden Saison zur TSG Hoffenheim zurückkehren.

„Ich werde, wie der Verein, alles daransetzen und muss ihn wohl nicht erinnern, was er hier hat“, sagte der 30-Jährige dem „Kicker“. Offensivspieler Grifo ist bis zum Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim an den SC ausgeliehen. Zuletzt hatte TSG-Manager Alexander Rosen der „Bild“ jedoch gesagt, dass der italienische Fußball-Nationalspieler für die nächste Saison fest bei den Hoffenheimern eingeplant sei. Petersen will trotzdem nicht aufgeben.