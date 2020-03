Wegen Corona-Krise : Freiburgs Trainer Streich verzichtet auf Gehalt

Freiburg Trainer Christian Streich, seine Assistenten und der Vorstand des Bundesligisten SC Freiburg verzichten aufgrund der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Auch bei den Profis deutet sich ein Gehaltsverzicht an.

Christian Streich und sein Trainerteam beim SC Freiburg verzichten in der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Das gilt auch für das Vorstandsteam des Bundesligisten, wie Finanzchef Oliver Leki im Interview der „Badischen Zeitung“ sagte. „Für Jochen Saier (Sportvorstand, Anm. d. Red.) und mich als Vorstände war klar, dass wir unseren Beitrag in dieser Krise leisten und mit dieser Einstellung vorangehen“, sagte Leki. „Das Gleiche gilt für Sportdirektor Klemens Hartenbach und das gesamte Trainerteam.“ Auch bei den Profis deutet sich ein Gehaltsverzicht an.